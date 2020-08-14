Son dakika haberi... Genç kız ölüme böyle gitti
Son dakika haberleri: Genç kız ölüme böyle gitti Gaziantep'te 4. Kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin, konuyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşıyla beraber binaya girerken görüntüleri ortaya çıktı.
14.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:31
Genç kız ölüme böyle gitti
GAZİANTEP - Gaziantep'te 4. Kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin, konuyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşıyla beraber binaya girerken görüntüleri ortaya çıktı.
Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin binaya girerken güvenlik kamerası ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdiği görülüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA