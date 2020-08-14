Son dakika haberi... Genç kız ölüme böyle gitti Son dakika haberleri: Genç kız ölüme böyle gitti Gaziantep'te 4. Kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin, konuyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşıyla beraber binaya girerken görüntüleri ortaya çıktı.

Genç kız ölüme böyle gitti GAZİANTEP - Gaziantep'te 4. Kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin, konuyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşıyla beraber binaya girerken görüntüleri ortaya çıktı. Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4'üncü katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin binaya girerken güvenlik kamerası ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdiği görülüyor. Kaynak: İHA