Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
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Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'da evinden çıktıktan sonra kendisinden 15 gün boyunca haber alınamayan ve cesedi sahildeki bir menfezde bulunan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Açıkgöz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Giresun'da evinden çıktıktan sonra kendisinden 15 gün boyunca haber alınamayan ve cesedi sahildeki bir menfezde bulunan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Açıkgöz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Zeynep Açıkgöz'ün annesi Gülzade Batan kızının tabutuna sarılıp ağıtlar yakarken baba Cihan Batan cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti.

Eşinin görevi nedeniyle Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Zeynep Açıkgöz eşinin işe gitmesinin ardından evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamadı. 15 gün boyunca genç kadını arama çalışmaları devam ederken 15 gün sonra sahildeki bir menfezde bulunan kadın cesedinin Manisa'daki baba Cihan Batan'dan (45) alınan DNA örneğiyle eşleşmesi üzerine cesedin Zeynep Açıkgöz'e ait olduğu tespit edilen dün Giresun'a giderek kızlarının cenazesini alan aile bugün sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından kızlarını son yolculuğuna uğurladı.

Baba evinden helallik alındığı sırada Zeynep Açıkgöz'ün annesi Gülzade Batan (41) kızının tabutuna sarılarak ağıt yakması yürekleri dağladı. 'Zeynep'im, Zeynep'im, kara kuzum. Böyle ölmeyecektin, böyle gitmek olmayacaktı' şeklinde ağıtlar yakan anne Gülzade Batan'ı komşuları ve aile bireyleri sakinleştirmeye çalıştı.

Cenaze Namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Zeynep Açıkgöz'ün babası Cihan Batan, eşi Ferdi Açıkgöz, kardeşleri, aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadın dualarla Serinyayla Mahalle mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA

Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi
Son dakika haberi... Genç kadının cenazesinde ağıtlar yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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