Son dakika haberi... Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada
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Son dakika haberi... Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada Bahçelievler'de 2 kişi genç kadını tekme tokat dövdü Eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalıştı, tekme tokat darp edilmekten kurtulamadı Bahçelievler'de 2 şahsı, bir kadına tekme tokat saldırdı.

Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

Bahçelievler'de 2 kişi genç kadını tekme tokat dövdü

Eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalıştı, tekme tokat darp edilmekten kurtulamadı

İSTANBUL - Bahçelievler'de 2 şahsı, bir kadına tekme tokat saldırdı. Eline aldığı sopayla kendini korumaya çalışan kadın, tekme ve tokatlarından kurtulamadı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz gece Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerde bir kadın ve iki adam sokakta sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından şahıslardan biri kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Bir süre kendisine yumruk ve tekmelerle atan adama kadın, elinde bulunan sopayla karşılık verdi. Bu sırada sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs olayı uzaktan izleyen diğer arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. İki adamın saldırısına elinde bulunan sopayla karşılık veren kadın daha fazla dayanamadı ve yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Son dakika haberi... Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada
Son dakika haberi... Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada
Son dakika haberi... Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada
Son dakika haberi... Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!
Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!
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