Genç kadın 'gasp edildim' dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Genç kadın 'gasp edildim' dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

27.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:11

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerde yatarak sinir krizi geçiren genç kadın, polise çantasındaki 200 bin TL para ve 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasının silahlı 2 kişi tarafından gasp edildiğini söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerde yatarak sinir krizi geçiren genç kadın, polise çantasındaki 200 bin TL para ve 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasının silahlı 2 kişi tarafından gasp edildiğini söyledi. Genç kadının yalanı ise güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Hakkında, 'suç uydurmak'tan işlem yapılan kadın, bahis sitelerinde 150 bin TL kaybettiği ve durumu ailesine açıklayamadığı için soygun senaryosu uydurduğunu itiraf etti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mustafa Ertuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden geçen vatandaşlar yolun ortasında park halindeki bir aracın yanında yerde yatan Simge D.'yi (31) görünce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Simge D.'nin ifadesini aldı.

Sinir krizi geçiren ve sürekli ağlayan genç kadın, bankadan para çektikten sonra otomobiliyle Mustafa Ertuğrul Caddesi'nden Çamyuva'ya giderken silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından aracının durdurulduğunu, başına silah dayayan şüphelilerin çantasındaki 200 bin TL ve 400 bin TL değerindeki altınlarını alarak, ormanlık alana kaçtıklarını iddia etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş

Polis, ormanlık alanda soyguncuları ararken, genç kadın ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SOYGUN SENARYOSUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri aramalara devam ederken, bir ekip de güvenlik kameralarını inceledi. Polis, soyulduğunu iddia eden kadının bankadan para çekmediğini tespit etti. Bunun üzerine sorgulanan Simge D., gasp olayının kendisinin hayal ürünü olduğunu, iddiaya göre önce dolandırıldığını, daha sonra da bahis sitelerinde 150 bin TL kaybettiğini ve durumu ailesine açıklayamadığı için soygun senaryosu uydurduğunu itiraf etti.

Polis aramalara son verirken, genç kadın hakkında 'suç uydurmak' iddiasıyla fezleke hazırlandığı öğrenildi.

Simge D., polis merkezinde ifade verirken, kızlarının soyulduğu haberini alan baba Hüseyin D. ve anne Meryem D., kapıda gelişmeleri bekledi.

(Hanım Türk/İHA)

Genç kadın 'gasp edildim' dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Genç kadın 'gasp edildim' dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Genç kadın 'gasp edildim' dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Genç kadın 'gasp edildim' dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlılarının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlılarının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ezgi Mola Enes Batur Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kadın 'gasp edildim' dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 14:49:40. #1.14#
title