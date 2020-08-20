Son dakika haberi: Genç Ideathon Yarışması'nı Boğaziçi Üniversitesi takımı kazandı Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Genç Ideathon Yarışması'nın finalinde birinciliği Boğaziçi Üniversitesi kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Genç Ideathon Yarışması'nın finalinde birinciliği Boğaziçi Üniversitesi kazandı.

Ahi Evran Doğa ve İzcilik Kampında "Genç beyinler yeşil fikirler" sloganıyla düzenlenen finallerde, 148 projeden değerlendirmeye alınan 10 çevre projesi yarıştı.

Yarışmada, Boğaziçi Üniversitesinden Ekrem Bal ve Özge Hurma'nın plastik toplayan yapay zeka destekli otonom deniz robotu "EZİ" birinciliği elde etti. Adana'dan katılan 310 Grubu üyeleri Elif Nisa Güler ve Şeyma Alan'ın "Confarm" projesi ikinci, Ankara'dan katılan Mehmet Sadettin Akalın ve Halil Bölük'ün "Crop" isimli projesi ise üçüncü oldu.

Yarışmada birinci projeye 7 bin 500 lira, ikinci projeye 5 bin lira ve üçüncü projeye ise 2 bin 500 lira ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, çevre temasının artık dünyanın en önemli konularından biri olduğunu belirterek, "Genç beyinleri bu tarz konulara yönlendirmek önemlidir. Katılımın yüksek olduğu ve güzel projelerin yer aldığı bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, aslında hepsinin başarılı olduğunu da belirtmek istiyorum." dedi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da kazanan gençleri tebrik ederek, yakın zamanda 81 ilde bu tür yarışların yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Birinci olan ekipten Ekrem Bal ise kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Robotun kamera görüntüsünden plastikleri tespit eden yapay zeka geliştirdik. Bu sayede denizlerdeki plastik kirliliğinin önüne geçerek hem çevreyi temiz tutup hem de buraya gelen turistlere daha temiz bir doğal alan sunma fırsatı yakalayacağız. Umarım gerekli desteklerle bu projeyi daha da geliştirme fırsatımız olur." diye konuştu.

Kaynak: AA