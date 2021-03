Son dakika haberi... Gemlik'te temizlik işlerinde büyük tasarruf dönemi

Gemlik Belediyesi'ne büyük oranda tasarruf imkanı sağlayacak Katı Atık Transfer İstasyonu, Cihatlı'da faaliyete geçti.

Gemlik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü Katı Atık Transfer İstasyonu hizmete başladı. Cihatlı Mahallesi'nde kurulan istasyonda Gemlik'te toplanan çöp, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin araçları ile Hamitler Döküm Alanı'na taşınacak. Daha önceki uygulamada ilçede toplanan atık, Gemlik Belediyesi'nin imkanları ile 80 kilometre yol yapılarak Hamitler'e taşınıyordu. Cihatlı Katı Atık Transfer Merkezi'nde toplanan atık buradan Bursa'ya taşınacak. Böylece Gemlik Belediyesi araçları her gün kilometrelerce yol yapmaktan kurtularak temizlik işlerinde büyük tasarruf sağlanacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, transfer istasyonunun hizmete girmesi ile Gemlik Belediyesi'nin her yıl en az 3 milyon lira tasarruf edeceğini söyledi.

İstasyonun açılışında konuşan Başkan Sertaslan, Katı Atık Transfer Merkezi'nin 16 yıldır yapılması gereken, gecikmiş bir iş olduğuna dikkat çekerek, kullanıma açılmasındaki desteğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Sertaslan programda şöyle konuştu: "Bu tesisi Gemlik Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla yaptık. Daha önce ilçemizde toplanan katı atık, her gün bizim araçlarımızla Bursa'ya taşınıyordu. Artık Gemlik'teki atıklar burada araçlara yüklenerek Hamiter'e gönderilecek. Bizim araçlarımız 40 kilometre gidiş, 40 kilometre geliş olmak üzere her gün 80 kilometre yol yapıyordu. Artık bizim bu yolu kat etmemize gerek kalmayacak. Araçlarımız her gün Hamitler'e gitmeyecek. Böylece belediyemiz yılda en az 3 milyon lira tasarruf etmiş olacak. Ayrıca Orhangazi Belediyemiz de istasyonumuzdan faydalanacak ve yılda 6-7 milyon lira kamunun cebinde kalmış olacak" dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ise Büyükşehir ve Gemlik belediyelerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı