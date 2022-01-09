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Son dakika haberi: Gemlik'te silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi: Gemlik'te silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Bursa'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesi Balık Pazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı telefonda tartışan ikili konuşmak için buluştu. Tartışmaya başlayan ikili kısa sürede kavgaya tutuştu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli şahıs yanında getirdiği tüfeği çıkartarak Mustafa T. 'yi bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken tüfek sesini duyanlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ambulansla Mustafa T. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli şahısın yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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