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Son dakika haberi | Gemlik'te dairede yangın

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Gemlik'te dairede yangın

Son dakika gündem haberi: BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eşref Dinçer Mahallesi İbadet Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2'nci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Binada oturanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, daireyi saran alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı belirtildi.Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlerin sardığı ev ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika haberi | Gemlik'te dairede yangın

Son dakika haberi | Gemlik'te dairede yangın

Son dakika haberi | Gemlik'te dairede yangın

Son dakika haberi | Gemlik'te dairede yangın

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