Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı araçların camını kırarak içinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı araçların camını kırarak içinden çeşitli eşyalar çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İlçenin farklı mahallelerinde yaklaşık 15 araçtan çeşitli malzemeler çalındı. Bir araçtan kredi kartı da çalan şüpheli, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptı.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine bölgede bulunan kameraları inceleyen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti
Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Gemlik'te araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 16:14:55. #1.14#

title