Son dakika haberi: Gemlik Belediyesi'nde sağanak mesâisi Son dakika haberi: Gemlik Belediyesi, sağanak yağışların ardından yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Gemlik Belediyesi, sağanak yağışların ardından yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağmur ve dolu yağışı, perşembe gününden beri Gemlik'te de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve çevresi daha önce uyarılmışken, Gemlik Belediyesi de yağışlar boyunca teyakkuza geçti. İki gündür devam eden yağışların Perşembe ve Cuma günü hızlanmasıyla ilçe merkezinde çok fazla olumsuzluk yaşanmazken, çevre mahalle ve köylerde acil müdahale gerektiren gelişmeler yaşandı. Kumla, Karacaali ve Narlı bölgelerinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelan bazı yolların kapanmasına sebep oldu. Öte yandan kimi noktalarda ağaçlar devrildi, parçaları etrafa saçıldı. Heyelan nedeniyle kapanan köy yollarına derhal müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaşımın aksamasını önlerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise sökülen ağaçlar ve kalıntılarını temizleyerek maddi hasar oluşmasını önledi, çevre güvenliğini sağladılar.

Kurşunlu sahilde çöken istinat duvarı ise altı saati aşkın hareketliliğe sebep oldu. Can iskele mevkiinde, istinat duvarı sahil tarafına çökerken, duvarın altında iki kişi ya da bir çocuğun kaldığı gibi iddialar üzerine arama kurtarma faaliyetleri başladı. Mahalli Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER), AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri duvar enkazında akşam saat 18.00'de başladıkları arama çalışmalarını gece 2.00'ye kadar sürdürdü. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, zabıta ekipleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Enkaz altında herhangi birinin olmadığı anlaşılınca çalışmalar sona erdi. Gemlik Belediyesi molozları kaldırarak sahilde gereken temizliği gerçekleştirdi.

Yağışlar süresince Gemlik Belediyesi Beyaz Masa birimi de yoğun faaliyet gösterdi. Çağrı merkezi ve whatsapp hattı üzerinden gelen ihbarlar değerlendirilerek hızlıca ilgili birimlere yönlendirildi, Gemliklilerin yağış sebebiyle yaşadıkları problemler kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Başkan Sertaslan, "Ekiplerimiz gelen ihbarları hızlıca değerlendiriyorlar. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ekiplerimiz gereken durumlarda ise gecikmeden müdahalede bulunuyorlar. Kurşunlu'da gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda herhangi bir can kaybı yaşanmaması bizim için en büyük teselli. Fakat ilçemizde yıkılan istinat duvarı gibi bakıma ihtiyaç duyan fakat yetki alanı nedeniyle hizmetin gerçekleşmesinin prosedürlere takıldığı alanlar var. Bunların da en kısa sürede çözüme kavuşması için gereken çalışmaları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA