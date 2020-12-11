Son dakika haberi: Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Demir Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Demir Kovid-19'dan hayatını kaybetti

11.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:26
Son dakika haberi: Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Demir Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Demir, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gemlik Belediyesince sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Demir'in hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü aktarılarak "Bayram başkanımıza yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

İlgili Haberler

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Ardahan Belediye Başkanı Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Ardahan Belediye Başkanı Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Neymar Erol Bulut Şenol Güneş Pierre Webo İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Demir Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:28:51. #1.15#
title