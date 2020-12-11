Son dakika haberi: Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Demir Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Demir, yaşam mücadelesini kaybetti.
Gemlik Belediyesince sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Demir'in hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü aktarılarak "Bayram başkanımıza yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut