Son dakika haberleri... Geminderesi'nde sonbahar güzelliği

Son dakika haberler... SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar renklerine bürünürken, görsel güzellik oluştu.

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminderesi, sonbahar renklerine bürünürken, görsel güzellik oluştu. Sivas'a yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde, sonbaharda güzel manzaralar ortaya çıktı. Sivas- Suşehri yolundaki 2 bin 10 metre rakımlı Geminbeli Geçidi'nde mevsimin etkisiyle görsel güzellik oluştu. Geminderesi'ndeki ormanlık alan, sarı ve yeşil renklere büründü. Manzara, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI