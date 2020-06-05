Son dakika haberi! Gemi maketi tutkuları mesleğe dönüştü Son dakika haberi: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan 2 kardeşin gemi maketi tutkusu, yıllar içinde mesleğe dönüştü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan 2 kardeşin gemi maketi tutkusu, yıllar içinde mesleğe dönüştü.

Gelibolu ilçesinde yaşayan ve el becerileriyle dikkat çeken Bülent (46) ve Murat Sağdıç (43) kardeşlerin, meslek lisesinde okudukları yıllardan itibaren başlayan gemi maketi tutkusu, gelir kapıları oldu.

1990'lı yıllarda amatör olarak gemi maketi yapan Sağdıç kardeşler, 2006 yılında gemi maketi yapım atölyesi kurdu.

Profesyonel olarak gemi maketi yapımına başlayan iki kardeş, Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Kuveyt, Kolombiya ve Çin'den gelen gemi maketi talebine göre, müşterilerine özel gemi maketi hazırlamaya başladı.

Denizcilik ile taşımacılık şirketlerine, armatörlere, tersanelere ve her türlü tekne sahiplerine siparişle, planlanan belli ölçeklerde küçültülmüş gemi tekne ve yat maketi yapan Bülent ve Murat Sağdıç, yılda 30 ile 35 adet maket üretiyor.

Bülent Sağdıç, bu işe hobi olarak başladıklarını söyledi.

Daha önce elektrikçi olarak çalıştıklarını belirten Sağdıç, "Gemi maketi yapımına elektrikçi dükkanımda bir köşede hobi olarak devam ediyordum. Yaptığımız ürünler ilgi çekince, bu işi ticari anlamda yapmak istedik. 2006 yılında bu atölyeyi açtık. Malzeme aldık, çalıştık. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine, büyük denizcilik şirketlerine, çalışmalarına ürünlerimizi sattık, pazarladık. Bu görmüş olduğunuz modeli Urugaylı bir müşterimiz talep etti. Onun üzerinde çalışıyoruz. Yüzde 50'si bitmiş durumda, bunun daha bir sürü parçası var. Onlar boyandı, yerine monte edilecek. Bir sürü detayları var. Pervanesi, dümeni, borda boyası, yanına yazıları, çabası, dümeni, gemide ne varsa, hepsini yapmaya çalışıyoruz, yapabildiğimiz ölçüde." diye konuştu.

Murat Sağdıç ise abisi ile birlikte sürdürdükleri bu işten oldukça memnun olduğunu anlattı.

Bu işin Türkiye'de az sayıda kişi tarafından yapıldığını dile getiren Sağdıç, maketçiliğin merakı olanlar için zevkli bir hobi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA