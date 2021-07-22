Son dakika haberi! Gelibolu'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi! Gelibolu'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi! Gelibolu'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Yülüce köyünde Ahmet Dikbasan'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi! Gelibolu'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Gelibolu'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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