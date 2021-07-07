Son dakika haberi | Gelibolu'da vincin şasisinde doğan kedi yavrularını itfaiyeciler kurtardı
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Son dakika haberi | Gelibolu'da vincin şasisinde doğan kedi yavrularını itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberi | Gelibolu'da vincin şasisinde doğan kedi yavrularını itfaiyeciler kurtardı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde köprü şantiyesindeki vincin şasisinde dünyaya gelen kedi yavruları kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde köprü şantiyesindeki vincin şasisinde dünyaya gelen kedi yavruları kurtarıldı.

Sütlüce köyü Fener Ovası köprü şantiyesinde bulunan bir vincin şasisinde kedilerin bulunduğunu gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu kurtarılan kediler, veterinere götürülerek bakımları yaptırıldı.

Son dakika haberi | Gelibolu'da vincin şasisinde doğan kedi yavrularını itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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