Son dakika haberi! Gelibolu'da kaçak içki operasyonu
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Son dakika haberi! Gelibolu'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberi! Gelibolu'da kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Gelibolu ilçesinde, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri, Gelibolu İlçe Bölge Müdürlüğü içerisinde şüphelendikleri O.C. isimli bir şahsın aracını durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada; 5 adet farklı çeşit ve markalarda gümrük kaçağı her biri 1 litrelik Bulgaristan bandrollü alkollü içki, 12 adet üzerlerinde Rmbovcka ibareleri bulunan gümrük kaçağı her biri 200 ml olan Bulgaristan bandrollü alkollü içki, 3 adet üzerlerinde Apuaha ibareleri bulunan gümrük kaçağı her biri 2 litrelik alkollü içki ve 18 adet üzerlerinde Bypracko ibareleri bulunan gümrük kaçağı her biri 500 ml olan alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheli O.C. isimli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, kaçak içkilere de el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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