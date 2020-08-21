Son dakika haberi: Gelibolu'da düğünler 3 saatle sınırlandırıldı Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına karar verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına karar verildi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda ilçede yapılacak düğünlerin 21.30-23.30 saatlerinde 3 saatle sınırlandırılmasına, içme suyu hariç her türlü yemek ve içecek ikramının ise yasaklanmasına karar verildi.

Kararda ayrıca, İçişleri Bakanlığının 12 Ağustos tarihli genelgesinin ardından, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Hastane randevusu olanlar ise yasaktan muaf tutuldu.

Ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, nikah, nişan, gelin, alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere, birinci derece yakınlar hariç katılması da yasak kapsamına alındı.

Kaynak: AA