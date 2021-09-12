Son dakika haberi: Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi: Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haber... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.

Köy arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını, çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Gelibolu Orman İşletme Şefliği ile Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberi: Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
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