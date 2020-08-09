Son dakika haberi! Gelibolu'da bir yangın daha
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Son dakika haberi! Gelibolu'da bir yangın daha

Son dakika haberleri... Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası Sütlücü Köyü yakınlarından orman yangını çıktı.

Son dakika haberi! Gelibolu'da bir yangın daha
09.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:45

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası Sütlücü Köyü yakınlarından orman yangını çıktı. Şiddetli poyrazın etkili olduğu yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Sütlüce Köyü yakınlarından saat 15.00 sularında orman yangını çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye eri ve arozöz sevk edildi. Şiddetli poyrazın etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, çok sayıda ekibin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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