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Son dakika haberi: GELİBOLU'DA ANNESİNİ BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Nermin Güler (66), iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Kamil Güler (35) tarafından başına keserle vurarak öldürüldü.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Nermin Güler (66), iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Kamil Güler (35) tarafından başına keserle vurarak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme sokakta meydana geldi. Recep Güler (68), telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi üzerine şüphelenerek polisten yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine eve gitti. Kapının açık olması üzerine eve giren polis ve sağlık ekibi, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmada Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Nermin Güler'in cenazesi, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nermin Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi: GELİBOLU'DA ANNESİNİ BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberi: GELİBOLU'DA ANNESİNİ BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberi: GELİBOLU'DA ANNESİNİ BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberi: GELİBOLU'DA ANNESİNİ BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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