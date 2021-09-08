Son dakika haberi: Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi

Son dakika habere göre TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 çağrısı kapsamında Türkiye'de desteklenen 100 projeden biri olan "Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi" isimli proje İlkadım sokaklarında başladı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 çağrısı kapsamında Türkiye'de desteklenen 100 projeden biri olan "Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi" isimli proje İlkadım sokaklarında başladı.

6-10 Eylül tarihleri arasında geleneksel sokak oyunlarına entegre edilen bilgisayar bilimi etkinliklerine Kalkancı Mahallesi 294. Sokak ev sahipliği yapıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Şendurur'un yürütücülüğünü yaptığı proje alanında uzman araştırmacı, eğitmen ve rehberlerle bir ekip halinde gerçekleştiriliyor. Baruthane Ortaokulu, Kılıçaslan Ortaokulu, Belediye Ortaokulu ve Şehit Burak Zor Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı proje sek sek, misket, yağ satarım bal satarım ve istop gibi sokak oyunlarının eğitici hale getirilmesine bir örnek teşkil ediyor.

5 gün sürecek olan proje 10 Eylül tarihinde öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kapanış etkinlikleriyle son bulacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı