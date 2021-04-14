Son dakika haberi... Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı
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Son dakika haberi... Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı

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Son dakika haberi... Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı

Son dakika gelişmesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri '"Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan' etkinliğiyle çevrimiçi Antalyalılarla buluştu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri '"Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan' etkinliğiyle çevrimiçi Antalyalılarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Etkinlikleri; bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalan özel tiyatroların oluşturduğu Antalya Özel Tiyatrolar Birliği'nin oyun ve gösterileri Ramazan ayı boyunca evlere konuk oluyor. Böylece tiyatrolara destek de olunuyor.

"Her akşam 18.00'da canlı yayın"

Etkinlikler kapsamında Ramazan ayının ilk gününde Düşevi Tiyatro Ekibinin Hazırladığı "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" izleyicilerle buluştu. Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlik Antalyalılardan tam not aldı. Ramazan ruhunu yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlanan ve farklı tiyatro gruplarının yer aldığı "Çevrimiçi Ramazan Eğlenceleri" Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00'da ABB TV, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

"Çevrimiçi etkinlikler"

Düşevi Tiyatro, Beyoğlu Sanat, Tiyatro Fayton, Mavi Bisiklet, Kırmızı Kalem, Penguen Sanat tiyatro grupları, gölge oyunları, Hacivat-Karagöz, illüzyon gösterileri, kukla etkinlikleri, Aşık ile Maşuk Dans gösterileri, Yörük aşık atışması, Kavuklu ve Pişekar, Ramazana özel direkler arası gösterileri, semazen gösterisi gibi etkinlikler bir ay boyunca Antalyalılara keyifli saatler yaşatacak.

"Dolu dolu program"

Etkinlikler kapsamında 13 Nisan Çarşamba (bugün) Beyoğlu Sanat'ın gölge oyunu "Karagöz'ün İftar Daveti", 15 Nisan Perşembe günü Tiyatro Fayton'un "Meddah ve Meşk-i Muhabbet", 16 Nisan Cuma günü Mavi Bisiklet'in "Kavuklu ve Pişekar", 17 Nisan Cumartesi günü Penguen Sanat'ın "Ramazana Özel Direklerarası Müzikleri", 18 Nisan Pazar günü Kırmızı Kalem'in orta oyunu "Kavuklu'nun Kısmeti", 19 Nisan Pazartesi günü Tiyatro Fayton'un Mizah-ı Hiciv Sanatı "İbiş ile Güdük Restorantta" Antalyalılarla buluşacak. - ANTALYA

Son dakika haberi... Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı
Son dakika haberi... Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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