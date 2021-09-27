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Son dakika haberi! 'Gelenek' dediler, damadı kara kazan üzerinde oynattılar

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre 'Gelenek' dediler, damadı kara kazan üzerinde oynattılar Denizli'nin Çal ilçesinde düğün töreninde yapılan damada ve sağdıcına yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

ÇAL, DENİZLİ (İHA) - 'Gelenek' dediler, damadı kara kazan üzerinde oynattılar

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde düğün töreninde yapılan damada ve sağdıcına yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Yapılan bir düğünde damada ve sağdıcına arkadaşları etek giydirip, kara kazan üzerine çıkarttı. Kadın giysileriyle oynatılan damat, ayaklarına katran ve un dökerek dakikalarca oynadı.

Eğe Bölgesinde düğün geleneğini olarak süregelen geleneklerinde başında damat oyunları geliyor. Her yıl yapılan düğünlerde gelenek adı altında farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde damat Ahmet Avcı ve gelin Büşra Çakal, yenidünya evine girdi. Gerçekleşen düğünde eziyet oyunlarından damat Avcı'da nasibini aldı. Yapılan düğünde damat Ahmet Avcı ve Sağdıcısı Baki Kuzucuoğlu, arkadaşlarının komutu altında kadın giysilerini giyerek kara kazan üzerine çıkıp oynadı. Kara kazanın üzerinde oynarken kayıp düşmemeleri için ayaklara katran ve un döken arkadaşlar, müzik eşliğinde damat ve sağdıca eşlik edip oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde herkes doyasıya eğlendi. Geleneğin, kadının işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatma adına yapıldığı belirtiliyor.

Son dakika haberi! 'Gelenek' dediler, damadı kara kazan üzerinde oynattılar

Son dakika haberi! 'Gelenek' dediler, damadı kara kazan üzerinde oynattılar

Son dakika haberi! 'Gelenek' dediler, damadı kara kazan üzerinde oynattılar

Son dakika haberi! 'Gelenek' dediler, damadı kara kazan üzerinde oynattılar
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
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