Son dakika haberi: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ardahanlılarla bir araya geldi Son dakika haberleri... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ardahan'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ardahan'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yarın yapılacak partisinin il kongresine katılmak üzere Ardahan'a gelen Davutoğlu, kentte esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Kura Nehri kıyısındaki bir tesiste STK ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, burada yaptığı açıklamada, Ardahan'ın önemli potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin kendi iktidarlarıyla değerlendirileceğini ifade ederek "Toplumun huzura ihtiyacı var. 83 milyon ortak bu vatanın sahipleriyiz. Refahı halka yaymak için siyasetteyiz." dedi.

Ardahan'ı önemsediklerini belirten Davutoğlu, 67 ilde örgütlendiklerini, gözlerinin hep doğuda olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, yarın yapılacak kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek şöyle devam etti:

"Yarın Ardahan'dan bir ses vereceğiz ta Edirne'ye, Kura Nehri'nden Meriç Nehri'ne ses vereceğiz. ve şunu diyeceğiz, 'Türkiye'nin batısında ne varsa, hangi imkan varsa doğusunda da olacak'. Buraları iyi bilirim, başbakan olmadan önce son ziyaretimi buraya yapmıştım. Yani Ardahan'ın suyunu içtik başbakan olduk. Kura Nehri'ne dokunduk, buralar bereketli topraklar."

Davutoğlu, Ardahan'da göçün durması gerektiğini, bunun da bereketli topraklarının değerlendirilmesiyle mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA