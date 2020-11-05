Son dakika haberi! Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi! Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek

05.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:30

Son dakika haber... Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde oluşturulan Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerinde geleceğin Selçuk Bayraktar'ları yetişecek.

Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde oluşturulan Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerinde geleceğin Selçuk Bayraktar'ları yetişecek.

Geleceğin Türkiye'sinin inşasında önemli rol oynayacak olan Deneyap Atölyeleri ve bu atölyelerde eğitim alacak 348 başarılı öğrenci, 31 Ekim tarihi itibariyle Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan Deneyap ve Bilim Şahinbey atölyelerinde eğitime başladı. TEKNOFEST yarışmaları için Gaziantep'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Deneyap Atölyelerini gezerek oluşturulan sınıflara tam not vermişti.

"Dünyaya yön veren Türkiye oluşacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldığını belirterek, "Dünyada söz sahibi olma yönünde önemli adımlar atan hükümetimiz, tüketen değil üreten nesiller yetiştirebilmek için Deneyap Atölyeleri oluşturdu. 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanıp üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var. Deneyap atölyelerini kazanan öğrencilerimiz ilk yıllarında tasarım ve üretim. İkinci yıllarında robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, daha sonra kendi seçtikleri alanda ileri kodlama, siber güvenlik yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri. Bunların hepsi geleceğin dünyasını şekillendirecek teknolojiler. Öğrencilerimiz üçüncü yıllarında ise tamamen serbest şekilde kendi projelerini yapacaklar. Yetişen bu nesille dünyaya yön veren bir Türkiye oluşacak" dedi.

Son dakika haberi! Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek
Son dakika haberi! Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek
Son dakika haberi! Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek
Son dakika haberi! Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Geleceğin sporcuları bu havuzda yetişecek
Geleceğin sporcuları bu havuzda yetişecek
Selçuk Bayraktar'dan iddialara cevap
Selçuk Bayraktar'dan iddialara cevap
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Osman Durmuş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Oktay Kaynarca İzzet Yıldızhan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Mehmet Topal Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları Şahinbey'de yetişecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 16:37:45. #1.14#
title