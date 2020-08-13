Son dakika haberi... Geleceğin okçuları yetişiyor
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Son dakika haberi... Geleceğin okçuları yetişiyor

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, geleneksel ve modern okçuluk eğitimi almak isteyenler için oluşturduğu Geleneksel Türk Okçuluğu Talimhanesinde yüzlerce gence okçuluk eğitimi veriyor.

Son dakika haberi... Geleceğin okçuları yetişiyor
13.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:56

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, geleneksel ve modern okçuluk eğitimi almak isteyenler için oluşturduğu Geleneksel Türk Okçuluğu Talimhanesinde yüzlerce gence okçuluk eğitimi veriyor. 

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle ilçede ilk defa okçuluk kursu açtı. 'Kadınlar, erkekler, gençler, çocuklar ve engelliler kategorilerinde, 100'ün üzerinde sporcunun katıldığı eğitimler, Geleneksel Türk Okçuluğu Talimhanesinde antrenörler tarafından veriliyor. Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut, geleneksel Türk okçuluğunu gençlerle birlikte yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Eğitimleri spor salonu yanında kurulan eğitim alanında yaptıklarını ifade eden Korkut, şöyle dedi:  "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte 'Tirendaz Nesiller' adı altında proje hazırladık. 12 aylık bir proje olup proje kapsamında kapalı spor salonumuzun arkasını uzun mesafeli okçuluk talimhanesine çevirdik. Projede birçok sporcumuz eğitim görmektedir. Bundan öncede 'Ecdadımız Okçuydu Bizim, Bir Fırsat da Bize Verin' projesi kapsamında 105 sporcumuza okçuluk eğitimi vermiştik. Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize ve engellilerimize okçuluk eğitimi vererek bu sporu yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizde hem de uluslararası müsabakalarda sporcular yetiştirmek istiyoruz." HEDEFLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILMAK Alaplı Anadolu Lisesi öğrencisi Melisa Miray Şahin, okçuluğa 3 yıl önce başladığını belirterek, "Okulumda başladığım okçuluğa burada devam ediyorum. Tek hedefim Türkiye şampiyonasına katılmak ve orada alacağım derecelerle milli takıma kadar çıkmak." dedi.  

Okçuluk sporuyla hayata yeniden sarıldığını anlatan bedensel engelli Şeref Çevik ise, "2012 yılında geçirdiğim iş kazası sonucu engelliyim. Bu spora evde oturup bilgisayar başında vakit geçirmektense engelli vatandaşlarından sportif sosyal aktivitelerde bulunabileceğini kanıtlamak için başladım. Okçuluk sporunu çok seviyorum. Tüm engelli kardeşlerimi okçuluk sporuna davet ediyorum." diye konuştu. 


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Kaynak: DHA

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