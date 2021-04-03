Son dakika haberi: Geleceğin Çocuk Gelişimi Uzmanlarından Materyal Tasarımı Sergisi
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Son dakika haberi: Geleceğin Çocuk Gelişimi Uzmanlarından Materyal Tasarımı Sergisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberi: Geleceğin Çocuk Gelişimi Uzmanlarından Materyal Tasarımı Sergisi

Son dakika haberleri: Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, çocuk eğitimiyle ilgili tasarladıkları materyalleri dijital bir sergide ziyarete açtı.

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, çocuk eğitimiyle ilgili tasarladıkları materyalleri dijital bir sergide ziyarete açtı.

Üniversitenin web sitesinde yayınlanan dijital sergide, öğrencilerin okul öncesi eğitime ait materyal tasarımlarının sergilendiğini belirten Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Celal Gülşen, sergiye dair şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk eğitiminde çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler yönünden eşzamanlı geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çocukların çoklu zeka temelli bir anlayışla çok yönlü yetiştirilmesinde ve geliştirilmesinde eğitimde kullanılan materyallerin önemi daha da artmaktadır. 'Başarılı insan aradığını bulamayınca, bulduğuna aradığı şekli verebilen insandır' düsturuyla öğrencilerimize mezuniyet sonrası çalışmalarında ihtiyaç duydukları materyalleri tasarlamaları konusunda tecrübe kazanmaları amacıyla geliştirilen materyallerimizi, maalesef bu sene üç boyutlu sergileyemiyoruz. Materyallerimizin görsellerinden oluşan dijital sergimizi ziyarete bütün paydaşlarımızı bekleriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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