Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
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Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, hem hayvanları görüntüledi hem de öz çekim yaptı.

Tunceli'de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, hem hayvanları görüntüledi hem de öz çekim yaptı.

Tunceli'nin Hozat ilçesi yolunda koruma altında olan dağ keçileri yola kadar indi. Yolu kullanan Ergün Akdoğan isimli vatandaş, dağ keçilerini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören Akdoğan, cep telefonuna sarılarak o anları kaydetti.

Yöre insanları tarafından oldukça önem verilen dağ keçilerini ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Dağ keçileri tuz ihtiyaçlarını giderdikten sonra gözden kayboldu.

(İHA)

Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
Dağ keçileri karayoluna indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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