Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri daha hayatını kaybetti.