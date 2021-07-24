Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberi... Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri daha hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri daha hayatını kaybetti.

Dün, Murat Dağı Yolu'nun 3. kilometresinde meydana gelen trafik kazasının ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rabia Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bulut'un hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, yaralanan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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