Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Özyurt Mahallesi 150.sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ogün A.(50)'nın kullandığı, kargo ulaşım firmasına ait 35 ANH 616 plakalı kamyonet yük boşaltmak için durduğu sırada freninin boşalmasıyla hareket ederek park halindeki 43 LT 868 plakalı araca çarparak sıkıştırdı. Arkasından yine park halindeki 43 AAU 932 ve 34 BC 1220 araçlara çarptı. Bu sırada araca tekrar binip durdurmaya çalışan kamyonetin sürücüsü Ogün A. iki araç arasında sıkışarak yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ilçenin en işlek caddesinde ve en kalabalık zamanda olmasına rağmen şans eseri can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Metin Oktay Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Gediz'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:41:28. #1.15#

title