Son dakika haberi | Gediz'de çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü
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Son dakika haberi | Gediz'de çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika haberi | Gediz'de çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü
04.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:13

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Gediz ilçesine bağlı Yeğinler Köyü yakınlarındaki çam ağaçlarının yer aldığı alanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale edildi. 5 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.


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Kaynak: DHA

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