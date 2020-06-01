Son dakika haberi: Geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı Son dakika güncel haberine göre Geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gecikmeli olarak ailesiyle bayramlaşan kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, temas kurduğu belirlenen 62 kişi 12 evde karantinaya alındı.

Geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gecikmeli olarak ailesiyle bayramlaşan kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, temas kurduğu belirlenen 62 kişi 12 evde karantinaya alındı.

Gaziantep'te fabrika işçisi olarak çalışan A.K. (32), bayramda uygulanan kısıtlamanın sona ermesinin ardından İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitti. Ailesi ve yakınları ile bayramlaşan A.K.'nin daha yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenince hastanede tedaviye alındı. Durumun anlaşılmasının ardından filyasyon ekibi de A.K.'nin temasta bulunduğu kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda, A.K.'nin bayramlaşmak için gittiği baba evinde temas kurduğu 62 kişiye ulaşıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 12 evde yaşayan 62 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınan evler çevresine jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Şerikanlı Mahallesi'nde karantina sonrasında cami hoparlöründen de anons yapılarak karantina uygulaması duyuruldu ve vatandaşlardan birbirlerine misafirliğe gitmemesi istendi.

Kaynak: DHA