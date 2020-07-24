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Geçen yıl dünyada 64,3 milyon sıfır otomobil satıldı

Son dakika haberleri: Ülkelere göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu.

Geçen yıl dünyada 64,3 milyon sıfır otomobil satıldı
24.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:03

Ülkelere göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu. En fazla sıfır araç satışının 21 milyon 444 bin 180 ile Çin'de olduğu görüldü. Dünyada geçen yıl toplam satılan sıfır otomobil sayısı ise 64,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, otomobillerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl otomobiller ile alakalı basına 109 bin 512 haber yansıdı. Sadece sıfır araçlarla alakalı çıkan haber adedi ise 948 olarak kaydedilirken, yapılan ÖTV indirimi ve kampanyaların oldukça konuşulduğu gözlendi. Otomotiv piyasasında yaşanan daralma ve yerli otomobil de medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında başı çekti.

Ajans Press'in, OICA verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları belli oldu. Böylelikle en fazla sıfır araç satışının 21 milyon 444 bin 180 ile Çin'de olduğu görülürken, dünyada geçen yıl toplam satılan sıfır otomobil sayısı ise 64,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Çin'den sonra ikinci sıraya yerleşen ülke 4 milyon 715 bin 5 ile ABD olurken, üçüncü sırada 3 milyon 607 bin 258 sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışıyla Almanya yer aldı. Türkiye'de ise bu rakam 387 bin 256 olarak saptandı.

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Kaynak: DHA

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