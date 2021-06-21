Son dakika haberi: Gecekonduda yangın çıktı, yaşlı kadını komşusu kurtardı
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Son dakika haberi: Gecekonduda yangın çıktı, yaşlı kadını komşusu kurtardı

Son dakika haberi: Gecekonduda yangın çıktı, yaşlı kadını komşusu kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangında, yalnız yaşayan Döne Kandemir (73), dumandan etkilendi.

ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangında, yalnız yaşayan Döne Kandemir (73), dumandan etkilendi. Komşusu tarafından evden çıkarılan Kandemir,

ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4505 Sokak'taki, Kandemir'e ait gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören komşu Volkan Zeybek, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, eve girip Kandemir'i de dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangına hem yerden, hem de merdiven üzerinden müdahalede bulunduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi, Kandemir'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Olayın şokunu yaşayan Volkan Zeybek, "Komşuların sesini duydum. Hemen evin içine koştum. Teyze çıkmak istemedi ama ev bir anda tutuştu. Sonra yangın büyüdü. Girdiğimde ev yanıyordu" dedi.


Son dakika haberi: Gecekonduda yangın çıktı, yaşlı kadını komşusu kurtardı
Son dakika haberi: Gecekonduda yangın çıktı, yaşlı kadını komşusu kurtardı
Son dakika haberi: Gecekonduda yangın çıktı, yaşlı kadını komşusu kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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