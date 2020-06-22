Son dakika haberi... GEBZESEM'de çalışmalar sürüyor Son dakika haberine göre Gebze'de sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Gebze'de sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye yeni bir sporcu eğitim merkezi kazandırıyor. Yapımına hızla devam edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nin (GEBZESEM) blok çalışmaları hızla sürerken, yapının dış cephe mekanik taş kaplama taşıyıcı sistem imalatı da devam ediyor. Yapı, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek. Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde yapılan GEBZESEM, toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip. Yapının D blok temel imalatı tamamlanırken D-E blok betonarme imalatlarına devam ediliyor. B Blok alçı sıva imalatına devam eden ekipler, iç bölme duvar imalatlarını da son hızla sürdürüyor. Elektrik ve mekanik imalatları için koordinasyon yapılan ve imalatlarına başlanacak yapının dış cephe mekanik taş kaplama taşıyıcı sistem ile kaba sıva imalatına devam edilecek. C blok alt zemin kat duvar imalatlarını da tamamlayan ekipler, bazı blokların tabliye betonu döküldü.

Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak. Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA