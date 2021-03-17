Son dakika haberi... Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre Gebze'de icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği evde ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.