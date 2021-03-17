Son dakika haberi... Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:21
Son dakika haberi... Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre Gebze'de icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği evde ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze'de icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği evde ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren avukat Ersin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Arslan, için Esenler Birlik Mahallesi Atışalanı Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Arslan'ın babası Bahri Aslan, yakınları ve avukatlar katıldı.

Arslan'ın cenazesi Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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