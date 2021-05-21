Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
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Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinciMary MOHAMMED/Filistin, (DHA)- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yerel saatle 02: 00'da yürürlüğe girdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci

Mary MOHAMMED/Filistin, (DHA)- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yerel saatle 02: 00'da yürürlüğe girdi. Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce Filistinli, ateşkes kararını tekbirlerle kutladı.

İsrail ile Hamas arasında 11 günün ardından varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Ateşkes yerel saatle bu gece 02: 00'de başladı. Ateşkesi kararını kutlayan yüzlerce Filistinli sokaklara döküldü. Gazze Şeridi'nden Allah-u Ekber sesleri yükseldi. Hamas silahlı kanadı El Kassam Tugayları Sözcüsü, hareketin Al-aksa televizyonunda yayınlanan kısa süreli konuşmasında Hamas'ın ateşkes anlaşmasına cevaben İsrail'e roket atmayı durdurduğunu söyledi. Sözcü Abu Obeida, 'Kuzeydeki Haifa şehrinden güneydeki Ramon'a kadar tüm İsrail'i kapsayan roket saldırıları hazırlamıştık, ancak 02: 00'ye kadar işgalcilerin tutumunu izlemek için ateşkese karşılık verdik' dedi.

"İSRAİL'İN TUTUMUNU TAKİP EDİYORUZ"

Obeida, 'roket saldırılarının başlatılmasının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik saldırılarını tamamen durdurma davranışına bağlı olduğunu' sözlerine ekledi. Abu Obeida aynı zamanda 'İşgalcilerin liderleri gerçek bir sınav altında ve tüm İsrail'e roket saldırılarına devam etme kararı hala masada' ifadesine yer verdi. Sağlık Bakanlığı Gazze'de İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın ve 17'si yaşlı olmak üzere 232 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, bin 900 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"BUGÜN EN GÜZEL NEŞEYİ YAŞIYORUZ"

Ateşkes kararına sevinen Filistinli kadın Mona Attalah, 'Bugün en güzel neşeyi yaşıyoruz. Kudüs'ün kurtuluşuna sevinmeyi umuyoruz. Bizler bir amacın hak sahipleriyiz. Biz galip olacağız. Şehit ailelerine sabırlı olmaları için Allah'a dua ediyoruzç. Mescid-i Aksa ve Filistin için canımız feda' dedi.

Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci
Son dakika haber: Gazze Şeridi'nde ateşkes sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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