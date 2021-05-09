Son dakika haberi: Gazze hükümeti, Facebook, Twitter ve Instagram'ı Filistin'le ilgili paylaşım yapan hesapları silmekle suçladı
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Son dakika haberi: Gazze hükümeti, Facebook, Twitter ve Instagram'ı Filistin'le ilgili paylaşım yapan hesapları silmekle suçladı

Son dakika haberi: Gazze hükümeti, Facebook, Twitter ve Instagram'ı Filistin'le ilgili paylaşım yapan hesapları silmekle suçladı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Gazze'de Hamas idaresindeki hükümetin, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almak ve kapatmakla suçladığı belirtildi.

Gazze'de Hamas idaresindeki hükümetin, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almak ve kapatmakla suçladığı belirtildi.

Hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlarla ilgili paylaşım yapılan hesapların yayın kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle takibe alınması ve silinmesinin kınandığı kaydedildi.

Paylaşımlara yönelik takibin, İsrail güçlerinin, Kudüs'teki ihlalleriyle eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, söz konusu sosyal medya ağlarının "İsrail'in suç ortağı olduğunu gösterdiği" ifade edildi.

Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiği aktarılan açıklamada, kapatılan hesapların yeniden açılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu ağlar, İsrail'in ırkçılık, nefret ve provokasyon dolu içeriklerine göz yuman bir çifte standart politikası izlemekle suçlandı.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve Filistin'le ilgili dijital içeriklerin takibinin durdurulması istendi.

Söz konusu sosyal medya ağlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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