Son dakika haberi... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 145 Filistinli hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 145 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 145 Filistinli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarında 10 ailenin tamamen yok edildiğini belirtti.

Kudra, ailelerin 21'i çocuk, 11'i kadın olmak üzere toplam 38 kişiden oluştuğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar, 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, 1100 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kudra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra yüzlerce yaralıya ve evlerini tamamen kaybedenlere kapılarını açan sağlık merkezlerinin büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, saldırıların devam etmesi halinde bu durumun daha da kötüleşeceğini dile getirdi.

Sözcü Kudra, ayrıca sağlık kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi...
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi...
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