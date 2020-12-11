Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
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Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı

11.12.2020 23:46 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:55

Filistin'in Gazze kentinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bugünden itibaren uygulanmaya başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Filistin'in Gazze kentinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bugünden itibaren uygulanmaya başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı uygulamaya devam ediyor. Filistin'in Gazze kentinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bugünden itibaren 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis Sözcüsü Albay Ayman Al-Batniji yaptığı açıklamada, polisin sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Filistin'de Pazar günü 07.00'ye kadar eczaneler dışındaki tüm işletmeler kapatıldı ve vatandaşların sağlık nedenleri dışında evlerini terk etmeleri yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı, Gazze'de son 24 saatte 617 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 17 bin 425'e yükseldiğini ifade etti. Bakanlık, virüs nedeni ile Gazze'de toplam 175 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. - GAZZE

Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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