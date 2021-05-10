Son dakika haberi: Gazze'de şehit olanların sayısı 20'ye yükseldi
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Son dakika haberi: Gazze'de şehit olanların sayısı 20'ye yükseldi

Son dakika haberi: Gazze'de şehit olanların sayısı 20'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de şehit olanların sayısının 20'ye, yaralı sayısının da 65'e yükseldiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de şehit olanların sayısının 20'ye, yaralı sayısının da 65'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğu, 65 kişinin de yaralandığı belirtildi ancak bunların İsrail saldırıları sonucu olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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