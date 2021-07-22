Son dakika haberleri: Gazze'de pazar alanındaki patlamanın bilançosu belli oldu: 1 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberi... - Gazze'de pazar alanındaki patlamanın bilançosu belli oldu: 1 ölü, 10 yaralı Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanındaki bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

- Gazze'de pazar alanındaki patlamanın bilançosu belli oldu: 1 ölü, 10 yaralı

GAZZE - Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanındaki bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında meydana gelen patlamanın bilançosu netleşti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm yaptığı açıklamada patlamanın, pazar alanında bulunan birkaç katlı bir evde meydana geldiğini, evin büyük bölümünde çökmelere ve yakındaki diğer ev ve dükkanlarda da hasara yol açtığını bildirdi. El-Bezm, patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Sivil savunma ve polis ekiplerinin patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına alarak yaralıları tahliye ettiğini aktaran el-Bezm, patlamanın kesin nedenini araştırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yerel kaynaklar, olayın tüp patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı