Son dakika haberi... Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
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Son dakika haberi... Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü

Son dakika haberi... Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından kalan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından kalan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in geçen ay bölgeye düzenlediği saldırılardan kalan "şüpheli bir cismin" dün akşam infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Patlamada yaralanan Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nden 9 yaşındaki Ubeyde Dahduh'un daha sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistinli çocuğun naaşı, Zeytun Mahallesi'ndeki Amr Bin As Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Son dakika haberi... Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
Son dakika haberi... Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
Son dakika haberi... Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
Son dakika haberi... Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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