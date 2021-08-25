Son dakika haberi: Gazze'de İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Gazze'de İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Gazze'de İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İsrail askerlerinin cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail askerlerinin cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'ndan 32 yaşındaki Usame Halid Ideyc'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Ideyc'in 21 Ağustos Cumartesi günü Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla 21 Ağustos'ta Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere ateşli silah ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, gösteriler sırasında keskin nişancı bir askerin yakın mesafeden ateş edilmesiyle ağır yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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