Son dakika haberi | Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını
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Son dakika haberi | Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Gazipaşa ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan, Küçüklü ve İnceğiz mahallelerinde gece saat 23.30 sıralarında, 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, aşırı sıcak ve rüzgarlı hava dolayısı ile büyüdü. Havadan ve karadan süren söndürme çalışmaları devem ederken, yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre yangından yaklaşık 300 hektar çam ormanı etkilendi. Jandarma ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi | Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını
Son dakika haberi | Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını
Son dakika haberi | Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını
Son dakika haberi | Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mervan Taş

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