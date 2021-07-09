Son dakika haberi | Gazipaşa'da 50 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
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Son dakika haberi | Gazipaşa'da 50 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi | Gazipaşa'da 50 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Antalya'da bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 50 kök kenevir bitkisi ile 3 adet sulama bidonu ele geçirildi.

Antalya'da bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 50 kök kenevir bitkisi ile 3 adet sulama bidonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesi Kızılgüney Mahallesi Çakmak mevkiinde F.T isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan tespit üzerine şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 50 kök kenevir bitkisi ile 3 adet sulama bidonu ele geçirildi. Olay ile İlgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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