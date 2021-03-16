Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler
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Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler

16.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:21

Son dakika haberler: Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler Patlama sonrası yaralıyı gören komşusu hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde bir binada yaşanan doğalgaz patlaması sonrasında yaşanan hareketliliğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler

Patlama sonrası yaralıyı gören komşusu hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde bir binada yaşanan doğalgaz patlaması sonrasında yaşanan hareketliliğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlama sonrası yaralanan Harun P.'in ambulansa bindirildiği anları ve oradaki hareketliliği cep telefonu ile çeken komşusu hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu.

Dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak üzerinde bulunan bir binanın 1. katında meydana gelen patlama ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlamanın olduğu sokakta yaşanan hareketliliğin yansıdığı görüntüleri çeken komşusu ise hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu.

Komşusu tarafından çekilen görüntülerde patlama sonrası sağlık ve itfaiye ekiplerinin olduğu alanda evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar olan Harun P.'nin ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldüğü görülüyor.

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'daki patlamadan yeni görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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