Gaziosmanpaşa'daki 2.el atık elbiseler, Afrika'da yeniden hayat buluyor

Gaziosmanpaşa'daki 2.el atık elbiseler, Afrika'da yeniden hayat buluyor Gaziosmanpaşa'dan Afrika'ya uzanan yardım eli Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin birçok noktasına konulan giysi kumbaralarından çıkan 2.

Gaziosmanpaşa'daki 2.el atık elbiseler, Afrika'da yeniden hayat buluyor

Gaziosmanpaşa'dan Afrika'ya uzanan yardım eli

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçenin birçok noktasına konulan giysi kumbaralarından çıkan 2. el elbiseleri dönüştürerek elde ettiği geliri, Afrika'da bulunan ihtiyaç sahipleri için yeni kıyafetler aldı. Gaziosmanpaşa'dan Afrika'ya uzanan yardım elinde önceki gün yeni kıyafetlerine kavuşan çocukların sevinci kameralara yansıdı.

Sıfır Atık projesi kapsamında duyarlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında bir köprü olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde yerleştirmiş olduğu giysi kumbaralarından elde edilen gelir ile alınan yeni kıyafetleri Afrika ülkesi Togo'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sıfır Atık Projesiyle ilçenin 200 noktasına yerleştirilen toplama kumbaraları ile kullanılmayan, ikinci el giysiler geri dönüştürülerek elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine yeni giysiler temin ediliyor. Önce ilçedeki vatandaşların ihtiyaç taleplerini karşılayan Gaziosmanpaşa Belediyesi geri kalan bütçeyle ise Afrika ülkesi Togo'daki çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Proje hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Projesi Şefi Rahmetullah Sevinçer, "Sıfır atık yönetmeliği çıktıktan sonra bununla birlikte çeşitli fırsatlar doğdu. Bizde Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bu fırsatları tamamen projeye çevirdik. Bu projelerimizden bir tanesi de kullanılmış ikinci el giysiler ve ev tekstili ürünleri ile ilgili. Baktık ki bununla alakalı gerçekten ülkemizde bir çalışma yok, biz de hemen bunlarla alakalı bir çalışma yaptık. İlçemizin iki yüz noktasına toplama kumbaraları yerleştirdik. Bu toplama kumbaralarından vatandaşlarımızın atmış olduğu, kullanmadığı giysileri buradan alıp ihale ile lisanslı bir firmaya verdik. Bu lisanslı firma da bunları çeşitli yerlerde denemek ve bunlardan faydalanmak durumunda kalıyor. Biz de bu topladığımız atıklardan vatandaşlarımızdan gelen talepler olursa önceliği onlara tanıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşıladıktan sonra topladığımız atıklardan elde ettiğimiz gelirleri yurt dışında özellikle Afrika ülkelerinde ekonomik durumu kötü olan insanlara buradan sıfır giysiler alarak oradaki insanlara yardım amaçlı ulaştırıyoruz. Biz belediye olarak aylık 30 ton toplama noktasına ulaştık. Bu gerçekten ciddi bir tonaj ve biz bunu bir kere çöpten ayrı olarak toplamak durumunda kaldık. Bunlar direkt çöpe gitmemiş oldu. Biz bunları çöpten ayırdığımız gibi hem ekonomik olarak hem de döküm sahalarının ömrünü uzatmış olduk. Yer altı su kaynaklarımızın kirlenmesini önlemiş olduk. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın da önüne geçmiş olduk. Dolayısıyla bir atık çeşidinden ülkemiz ne kadar dünyamız ne kadar faydalandığını çok açık ve net şekilde burada görmüş olduk" dedi.

Gaziosmanpaşa'dan proje kapsamında Afrikalı ihtiyaç sahiplerine ulaşan kıyafetleri gören çocukların sevinci ise kameralara böyle yansıdı. Çekilen görüntülerde Türkiye'ye ve Gaziosmanpaşa Belediyesi' ne teşekkürlerini ileten çocukların mutlulukları damga vurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR