Son dakika haberi: GAZİOSMANPAŞA'DA YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI: O ANLAR KAMERADA

Bir son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'DA bir kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı.

GAZİOSMANPAŞA'DA bir kadın yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, çöpten çıkartılan bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından tespit edilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Barboros Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın gece saatlerinde doğum yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla doğurduğu bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı. Evine yakın bulunan çöp konteynera yaklaşan kadın, yeni doğan bebeğini çöpün içine attı. Çevredeki vatandaşlar, çöpten ağlama seslerini duyması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

"O ANLAR KAMERADA"

Kadının yeni doğan bebeğini çöpe attığı o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, elindeki bezlere sarılı çocuğu çöpe attığı ve ardından yavaş adımlarla evine doğru gittiği görülüyor.

"BİR BAKTIK BEBEK VAR"

Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, "Sabah burada oturuyorduk çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor tanıyoruz. Neden attığını bilmiyoruz herhalde babasından korktuğu için çöpe atmış" dedi.

"ÇOCUK YAŞIYORDU"Murat Çanakbulut ise, "Öğle saatlerinde parkta oturuyorduk. Polisler geldi. Nasıl böyle bir şey yapar biz anlamadık. Bebeği çöpe atma sebebini herkes farklı söylüyor. Bazıları ailesi bilmediği için bunu yaptığını söylüyor. Kimisi bakma durumu olmadığı için yaptı, kimi de babasından korktuğu için yaptığını söylüyor" derken bir başka mahalle sakinini ise, "Ağlama sesi duyduk polisi aradık. Çocuğu biz oradan çıkarttık. Çocuk yaşıyordu. Polisler direkt aldı götürdü" ifadesini kullandı.

KADIN İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDIPolis ekipleri tarafından tespit edilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: ---------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Bebeği çöpe attığı anlar-Aktüel -Çöpten detaylar-Çevreden detaylar-Röportajlar

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı