Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

02.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:02
Son dakika haberi | GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.  Kuyumcuda çalıştığı öğrenilen 26 yaşındaki Serhat Çakmak annesiyle beraber yaşıyordu. Gece uyumak için odasına giren genç ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı yaktı. Çakmak uyuduğu sırada elektrikli ısıtıcı devrildi. Odada küçük çaplı yangın çıkarken, oda dumanla doldu. Sabah uyandığında dumanı farkeden anne oğlunun odasına girdi. Oğlunu hareketsiz şekilde gören anne durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 26 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan sevenleri de bina önüne gelirken, hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşanan olayı anlatan komşusu, "Sabah kalktığımızda çığlık sesi falan duyduk, bizde çıktık polis gelmişti. Yukarı çıktığımızda öldüğünü söylediler" diye konuştu.   

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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